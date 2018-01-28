Гол Мозеса принёс «Йокериту» победу над рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашнем льду уступило «Йокериту» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте первого периода датский нападающий Никлас Йенсен вывел гостей вперёд. Второй период получился безголевым, а в дебюте третьего отрезка матча команды обменялись голами. Сначала в составе «шутов» отличился Стив Мозес, а затем Микелис Редлихс сократил разницу в счёте. Однако перевести игру в дополнительное время хозяевам не удалось.

«Йокерит», испытывающий серьёзные кадровые проблемы, взял реванш у рижан за поражение в предыдущем матче.

На матч с «Динамо» Р во 2-й паре защитников «Йокерита» заявлен нападающий

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.