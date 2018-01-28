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Гол Мозеса принёс «Йокериту» победу над рижским «Динамо»

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашнем льду уступило «Йокериту» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте первого периода датский нападающий Никлас Йенсен вывел гостей вперёд. Второй период получился безголевым, а в дебюте третьего отрезка матча команды обменялись голами. Сначала в составе «шутов» отличился Стив Мозес, а затем Микелис Редлихс сократил разницу в счёте. Однако перевести игру в дополнительное время хозяевам не удалось.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 2
0:1, 0:0, 1:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Йенсен (О'Нилл, Раутанен) – 06:39 (5x5), 0:2 – Мозес (Толванен, Лепистё) – 41:54 (5x3), 1:2 – Редлихс М. (Салмела, Галвиньш) – 43:44 (5x4)

«Йокерит», испытывающий серьёзные кадровые проблемы, взял реванш у рижан за поражение в предыдущем матче.

На матч с «Динамо» Р во 2-й паре защитников «Йокерита» заявлен нападающий

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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