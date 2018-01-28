Тротц — о МВЗ: Овечкин и Кросби сыграют вместе ради моего удовлетворения

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Столичного дивизиона Барри Тротц сообщил, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби проведут несколько смен в одной тройке на Матче всех звёзд НХЛ — 2018.
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«Вероятно, я поставлю их вместе только потому, что они долгое время являются главными лицами лиги. Знаю, что они уже вместе играли немного в прошлом году. Хочу увидеть их в одной тройке в течение нескольких смен для моего собственного удовлетворения», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
Матч всех звёзд НХЛ — 2018 состоится в Тампе сегодня, 28 января.
В полуфинальном матче сборная Столичного дивизиона встретится с командой Атлантического дивизиона.
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