Панарин забил 13-й гол в сезоне, мощным щелчком послав шайбу в ворота

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» со счётом 2:3 Б.



Нападающий «мундиров» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка. В концовке третьего периода при игре в большинстве россиянин получил передачу и из правого круга вбрасывания мощным щелчком послал шайбу в ворота, сравняв счёт.

В 50 матчах этого сезона на счету Панарина 41 (13+28) балл за результативность.

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Видео гола Панарина можно посмотреть в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».