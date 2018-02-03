Три российских игрока занимают три первых места в гонке снайперов НХЛ

Сразу три российских хоккеиста лидируют в гонке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги.



На первом месте — форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 32 заброшенных шайбы. На втором месте нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 28 голами. Замыкает тройку форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 27 голами, который делит третью строчку с Андерсом Ли («Нью-Йорк Айлендерс») и Вильямом Карлссоном («Вегас Голден Найтс»).



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Российская феерия в Питтсбурге: Овечкину – очки, Малкину – победу «Вашингтон» уступил «Питтсбургу», а все россияне отметились голами.