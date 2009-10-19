Илья Зубов перешёл из "Оттавы" в "Салават" на правах аренды
Нападающий Илья Зубов сезон-2009/10 проведёт в КХЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, «Оттава» и «Салават Юлаев» договорились о переходе форварда, который уезжает в Уфу на правах аренды. Договор заключён на сезон-2009/10.
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