Илья Зубов перешёл из "Оттавы" в "Салават" на правах аренды

Нападающий Илья Зубов сезон-2009/10 проведёт в КХЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, «Оттава» и «Салават Юлаев» договорились о переходе форварда, который уезжает в Уфу на правах аренды. Договор заключён на сезон-2009/10.