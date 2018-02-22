Хара: не думаю о дате окончания карьеры, мне нравятся спортивные жертвы и боль

40-летний защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара рассказал, что пока не думает об окончании игровой карьеры.



«Я не знаю точной даты, когда хочу закончить. Некоторые говорят про 45 лет, Яромир Ягр хотел играть до 50. Я просто хочу играть. Я люблю всё, что с этим связано. Мне нравятся боль и жертвы, которые приходится ради этого переносить. Мне нравится быть рядом с молодёжью и с ветеранами. Мне просто нравится быть окруженным товарищами по команде. И я хочу продолжать делать это до тех пор, пока приношу пользу», — цитирует Хару Nesn.com.

«Тяжело сражаться с богом». Ягр покинул НХЛ И, скорее всего, больше туда не вернётся. Очень грустно.