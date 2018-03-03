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«Сочи» взял верх в первом матче серии с «Йокеритом» во 2-м овертайме

«Сочи» взял верх в первом матче серии с «Йокеритом» во 2-м овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» потерпел поражение в первом матче серии плей-офф с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 2:3. Матч закончился только во втором овертайме.

В составе финского клуба голы на свой счёт сумели записать Олли Палола и Ессе Йоэнсуу. Заброшенными шайбами среди подопечных Сергей Зубова отметились Эрик О`Делл, Шон Коллинз и Джонатон Блум.

Посмотреть видео с опасными моментами также можно на официальном сайте КХЛ.

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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 марта 2018, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 О'Делл (Падакин, Мамкин) – 03:56' (5x5)   1:1 Палола (Регин, Гилрой) – 13:20' (5x4)   2:1 Йоэнсуу (Гилрой, Йормакка) – 17:43' (5x4)   2:2 Коллинз (Шмелёв, Лугин) – 31:41' (5x5)   2:3 Блум (Андрей Иванов, Томилин) – 82:28' (5x5)

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