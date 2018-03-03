«Сочи» взял верх в первом матче серии с «Йокеритом» во 2-м овертайме

Финский «Йокерит» потерпел поражение в первом матче серии плей-офф с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 2:3. Матч закончился только во втором овертайме.



В составе финского клуба голы на свой счёт сумели записать Олли Палола и Ессе Йоэнсуу. Заброшенными шайбами среди подопечных Сергей Зубова отметились Эрик О`Делл, Шон Коллинз и Джонатон Блум.

Посмотреть видео с опасными моментами также можно на официальном сайте КХЛ.

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