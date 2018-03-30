Радулов установил личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Даллас Старз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

Российский форвард «звёзд» Александр Радулов провёл на льду 25 минут 36 секунд, установив личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ в прошлом сезоне. Он нанёс четыре броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Предыдущий рекорд по времени на льду был установлен 13 декабря 2016 года, когда он, будучи игроком «Монреаль Канадиенс», отыграл 24 минуты 48 секунд в игре с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ).

«Даллас Старз» потерпел девятое поражение в последних 10 встречах.