«Тампа» уступила лидерство на Востоке НХЛ впервые с середины октября 2017 года

В Бостоне в «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
Эта победа позволила «Брюинз» обойти «Лайтнинг» в турнирной таблице Атлантического дивизиона и Восточной конференции. У «Бостона» сейчас 107 очков в 76 матчах, у «Тампы» – 106 в 77.
Отметим, что «молнии» проиграли в третьем матче подряд. Подопечные Джона Купера уступили лидерство в своём дивизионе и конференции впервые с 18 октября 2017 года.