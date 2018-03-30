Евгений Свечников стал одной из звёзд матча с «Баффало»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» одержал волевую победу над «Баффало Сэйбрз». Матч прошёл в «КиБэнк-центре» и закончился со счётом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей.

Российский форвард «красных крыльев» Евгений Свечников стал автором гола и результативной передачи и был признан второй звездой матча. Лучшим игроком матча стад Дилан Ларкин с 2 (1+1) очками, а замкнул тройку лучших Энтони Манта с таким же результатом. Все игроки представляют «Детройт».