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Евгений Свечников стал одной из звёзд матча с «Баффало»

Евгений Свечников стал одной из звёзд матча с «Баффало»
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» одержал волевую победу над «Баффало Сэйбрз». Матч прошёл в «КиБэнк-центре» и закончился со счётом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей.

Российский форвард «красных крыльев» Евгений Свечников стал автором гола и результативной передачи и был признан второй звездой матча. Лучшим игроком матча стад Дилан Ларкин с 2 (1+1) очками, а замкнул тройку лучших Энтони Манта с таким же результатом. Все игроки представляют «Детройт».

Свечников забил 2-й гол в сезоне, поймав вратаря Джонсона на попытке замениться
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