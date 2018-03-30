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Итоги дня НХЛ для россиян: 60-е очко Дадонова, 37 сейвов Бобровского

Итоги дня НХЛ для россиян: 60-е очко Дадонова, 37 сейвов Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Евгений Дадонов отличился в третьем матче подряд и теперь на его счету 60 (26+34) очков в нынешнем сезоне, Сергей Бобровский отразил 37 бросков и упустил шат-аут за 22 секунды до конца третьего периода.Евгений Свечников впервые в карьере набрал больше одного очка за матч, а Александр Радулов установил личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ. Никита Кучеров набрал 97-е очко в «регулярке» и закрепился на втором месте в гонке бомбардиров.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»26 из 2989,72:4
Бобровский«Коламбус»37 из 3897,45:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+1-22100-19.11
Свечников (н)«Детройт»1+1+20110-11.42
Малкин (н)«Питтсбург»0+00034046%18.52
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10200-18.08
Радулов (н)«Даллас»0+0-22400-25.36
Анисимов (н)«Чикаго»0+10210131%16.03
Панарин (н)«Коламбус»0+2+20100-18.12
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1+10300-15.08
Емелин (з)«Нэшвилл»0+0-10042-11.22
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10320-12.07
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