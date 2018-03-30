Итоги дня НХЛ для россиян: 60-е очко Дадонова, 37 сейвов Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Евгений Дадонов отличился в третьем матче подряд и теперь на его счету 60 (26+34) очков в нынешнем сезоне, Сергей Бобровский отразил 37 бросков и упустил шат-аут за 22 секунды до конца третьего периода.Евгений Свечников впервые в карьере набрал больше одного очка за матч, а Александр Радулов установил личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ. Никита Кучеров набрал 97-е очко в «регулярке» и закрепился на втором месте в гонке бомбардиров.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 26 из 29 89,7 2:4 Бобровский «Коламбус» 37 из 38 97,4 5:1