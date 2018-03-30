Василевский получил удаление, вступившись за Конакера, которого бил Раск

В Бостоне в «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

Любопытный эпизод произошёл в середине второго периода. Нападающий «Лайтнинг» Кори Конакер, выкатываясь на ворота «Бостона», воткнулся в голкипера «мишек» Туукку Раска. Финский вратарь не стал сдерживать эмоций и несколько раз ударил Конакера. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский попытался вступиться за одноклубника и приехал в чужую зону, что делать права не имел. Вратарю нельзя пересекать среднюю линию.

По итогам инцидента Раск и Конакер получили по четыре минуты штрафа, Василевский — две.

Видео эпизода с участием Раска, Конакера и Василевского можно посмотреть на сайте NBCSports.