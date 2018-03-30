«Торонто» впервые за 14 лет вышел в плей-офф в двух сезонах подряд

«Торонто Мэйпл Лифс» гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после того, как «Флорида Пантерз» набрал только одно очко в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ).

Этот выход в плей-офф для «Мэйпл Лифс» стал вторым подряд. В прошлом году команда уступила «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде (2-4). Отметим, что после локаута-2004/05 «Торонто» попал в плей-офф только в третий раз.

До этого с 1999 по 2004 год команда попадала в розыгрыш Кубка Стэнли шесть раз подряд. Именно в рамках этой серии «Торонто» в последний раз попадал в плей-офф в двух или более сезонах подряд.

На данный момент ситуация складывается так, что в первом раунде плей-офф подопечным Майка Бэбкока предстоит встретиться с «Тампа-Бэй Лайтнинг».