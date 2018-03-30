Овечкин — о плей-офф: все в «Вашингтоне» устали от того, что в нас не верят

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду только регулярного сезона, которая не может добиться успеха в Кубке Стэнли. Надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперёд, задержимся в плей-офф и добьёмся своего. Этого все здесь хотят.

В самом начале сезона мы не знали, что у нас получится. Мы потеряли многих ключевых игроков, ребят, которые были лидерами на самых разных позициях. Но нам удалось сохранить костяк. Поэтому мы добились успеха. Сейчас каждый из нас понимает свою роль, и это очень важно. Мы команда, и у каждого есть свой круг обязанностей. Мы это понимаем. И это то, что отличает нас от команды, которая собралась в тренировочном лагере в начале сезона», — цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.