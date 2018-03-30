НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку главных звёзд.

Лучшим игроком дня признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Картер, оформивший хет-трик в матче с «Аризоной Койотс» (4:2).

Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа, оформивший хет-трик в матче с «Калгари Флэймз» (5:1).

Замкнул тройку лучших капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в бейсбольном стиле забросивший победную шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).