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Малкин: скажите Овечкину, чтобы притормозил, а то как с ним бороться?

Фото: Claus Andersen/Getty Images
Малкин: скажите Овечкину, чтобы притормозил, а то как с ним бороться?
Хоккей / НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о гонке за приз лучшего снайпера и бомбардира сезона. Малкин идёт на третьем месте в обоих зачётах, отставая от Коннора Макдэвида на 10 очков и от Александра Овечкина на три шайбы.

«Слежу ли я гонкой за «Арт Росс Трофи»? Ну, слежу, конечно, я в ней участвовал какое-то время, после пары игр, может быть. Достать Макдэвида уже нереально, он на 10 очков оторвался, игр не так много осталось. Он здорово в конце прибавил, в каждой игре по 3-4 очка набирает. Сумасшедший игрок.

«Морис Ришар Трофи»? Скажите Овечкину, чтобы притормозил, тогда может быть. А то как с ним бороться? У него бросок с любой позиции, бросает и забивает. Я и так стараюсь, у меня не так много сезонов, где 40+ голов. Я и 50 голов забивал, а «Ришара» не выигрывал. Сейчас 42, но мало шансов», – сказал Малкин в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.

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