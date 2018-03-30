Торторелла вышел на первое место в истории «Коламбуса» по победам

В Калгари в «Скотиабанк Саддлдом» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Эта победа стала 128-й в клубной карьере главного тренера «мундиров» Джона Тортореллы. Он вышел на первое место в истории клуба по количеству побед, обогнав Тодда Ричардса (127).

59-летний специалист работает с «Коламбусом» начиная с сезона-2015/16. В первый год его работы «жакеты» заняли 15-е место в Западной конференции, отстав от зоны плей-офф на 17 очков. В сезоне-2016/17 «Коламбус» вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл «Питтсбург Пингвинз» (1-4). В нынешнем чемпионате клуб идёт на шестом месте на Западе, практически гарантировав себе попадание в восьмёрку.