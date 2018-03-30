Кросби обновил рекорд «Питтсбурга», побив достижение Малкина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Ньюарке в «Пруденшиал-центре» и закончилась победой гостей в дополнительное время – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил победную шайбу в матче, отличившись в овертайме. Гол стал для Кросби 13-м в овертаймах за карьеру, и он обошёл Евгения Малкина с 12 голами. Игроки попеременно устанавливают новый клубный рекорд «Питтсбурга» после того, как обошли Марио Лемье (11).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».