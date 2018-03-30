Зарипов готов сыграть в первом матче с «Трактором», Секач под вопросом

По информации «Спорт Бизнес Online», нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов готов принять участие в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». На предматчевом занятии игрок тренировался в общей группе.

Другой лидер казанского клуба Иржи Секач может пропустить старт серии, он получил повреждение в последнем матче с «Металлургом» и пропустил сегодняшнюю раскатку «барсов».

Отметим, что в занятии приняли участие защитник Дамир Мусин и нападающий Михаил Глухов, вернувшийся в состав после травмы.

Зарипов не смог доиграть последний матч серии с магнитогорским «Металлурга» после силового приёма Сергея Терещенко. Хоккеист получил сотрясение мозга и некоторое время занимался индивидуально.

37-летний Зарипов в нынешнем плей-офф провёл семь матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. 25-летний Секач забросил четыре шайбы и сделал восемь передач в 10 играх.

Матч «Ак Барс» – «Трактор» пройдёт сегодня, 30 марта, на «Татнефть Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.