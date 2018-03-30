Йюнге: «Ак Барс» силён, но у «Трактора» один из лучших тренерских штабов в КХЛ

Нападающий «Трактора» Рикард Йюнге поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом».

«Ак Барс» – сильная команда. Они играют в силовой хоккей. У них дисциплинированная, сильная оборона и очень техничная, мастеровитая атака. На первых ролях легионеры Джастин Азеведу и Иржи Секач, русские от них не отстают. Но, как после седьмого матча с «Салаватом Юлаевым» сказал Эркка Вестерлунд, мы – тренерская команда. У нас один из лучших тренерских штабов в лиге. Они скажут нам, что делать. Мы – сделаем», — цитирует Йюнге пресс-служба клуба.

Первый матч «Ак Барс» — «Трактор» состоится в Казани 30 марта, начало — в 19:00 мск.