Бицадзе и Шэн вошли в расширенный состав сборной U20 на Турнир четырёх наций

В Новогорске начался первый сбор молодёжной сборной России (игроки не старше 1999 года рождения). 28 хоккеистов под руководством Валерия Брагина приступили к подготовке к первому турниру сезона – Турниру четырёх наций, который пройдёт в Чехии с 6 по 8 апреля.

Вратари: Данил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб), Шамиль Шмаков («Сибирские Снайперы»).

Защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – «Динамо» Спб), Артём Волков, Аким Тришин (оба – МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Семён Переляев («Ладья»), Вадим Шепелев («Чайка»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»).

Нападающие: Михаил Бицадзе (МХК «Динамо»), Артём Галимов («Барс»), Герман Грачёв («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Максим Марушев («Ирбис»), Максим Мельников («Омские Ястребы»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Александр Оськин, Даниил Скориков (оба – «Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба – «Мамонты Югры»).

По итогам краткосрочного сбора будут определены 23 хоккеиста, которые 5 апреля отправятся на чешский турнир, где сборная сыграет с Финляндией, Чехией и Словакией.