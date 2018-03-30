Якуценя вернулся в состав «Трактора», ворота будет защищать Францоуз

«Трактор» назвал состав на первый матч серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Встреча состоится в Казани, начало – в 19:00 мск. В состав команды вернулся Максим Якуценя, пропустивший седьмой матч серии с «Салаватом Юлаевым». Он занял место Данилы Губарева в третьем звене. В воротах сыграет Павел Францоуз.
Францоуз (Демченко);
Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге;
А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;
Климонтов — Бородкин, Якуценя — Рыбаков — Кокуёв;
Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.
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