Якуценя вернулся в состав «Трактора», ворота будет защищать Францоуз

«Трактор» назвал состав на первый матч серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Встреча состоится в Казани, начало – в 19:00 мск. В состав команды вернулся Максим Якуценя, пропустивший седьмой матч серии с «Салаватом Юлаевым». Он занял место Данилы Губарева в третьем звене. В воротах сыграет Павел Францоуз.

Францоуз (Демченко);

Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге;

А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;

Климонтов — Бородкин, Якуценя — Рыбаков — Кокуёв;

Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.