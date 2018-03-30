Таварес не исключил, что сыграет за сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес не исключил возможности участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в Дании. Таварес является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира в составе сборной Канады. На мировых первенствах он играл трижды, с 2010 по 2012 год.

«У меня нет контракта на следующий год, мне надо решить, как будет правильно поступить. Мне всегда нравилось выступать за свою страну. Непопадание в плей-офф расстраивает, но иногда это даёт шанс продолжить сезон в сборной и завершить его на хорошей ноте. Если, конечно, обстоятельства складываются правильно», — цитирует Тавареса Newsday.