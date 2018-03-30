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«Ак Барс» в два раза перебросал «Трактор» в первом периоде

«Ак Барс» в два раза перебросал «Трактор» в первом периоде
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Закончился первый период первого матча финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Трактором». Счёт не открыт, хозяева перебросали соперника более чем в два раза — 13-6.

Статистика первого периода:

Броски: 18-13;
Броски в створ: 13-6;
Голы: 0-0;
Вбрасывания: 11-9;
Блокированные броски: 3-2;
Силовые приёмы: 6-1;
Время в атаке: 04:34-02:50;
Штраф: 2-2.

Видеообзор первого периода можно посмотреть на сайте КХЛ.

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