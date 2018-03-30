«Ак Барс» в два раза перебросал «Трактор» в первом периоде

Закончился первый период первого матча финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Трактором». Счёт не открыт, хозяева перебросали соперника более чем в два раза — 13-6.

Статистика первого периода:

Броски: 18-13;

Броски в створ: 13-6;

Голы: 0-0;

Вбрасывания: 11-9;

Блокированные броски: 3-2;

Силовые приёмы: 6-1;

Время в атаке: 04:34-02:50;

Штраф: 2-2.

Видеообзор первого периода можно посмотреть на сайте КХЛ.