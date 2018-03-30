Защитник Оскар Бартулис покидает «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Оскар Бартулис покинет «Салават Юлаев». Его контракт рассчитан до 30 апреля 2018 года.

31-летний Бартулис перешёл в уфимский клуб по ходу этого сезона из «Адмирала». За новую команду он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, сделал одну передачу и заработал показатель полезности «-1». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал при показателе полезности «-2».

Ранее стало известно, что команду покинут вратарь Бен Скривенс, защитник Максим Гончаров и нападающие Евгений Коротков и Михаил Юньков. «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, в плей-офф проиграл «Трактору» во втором раунде в семи матчах.