Рикард Йюнге открыл счёт в финальной серии Востока «Ак Барс» — «Трактор»

«Ак Барс» и «Трактор» проводят первый матч серии финала Восточной конференции. Встреча проходит в Казани.

Во втором периоде счёт открыл нападающий челябинской команды Рикард Йюнге, ему ассистировал Линус Виделль. Форвард отличился на 26-й минуте игры, действуя в равных составах.

«Трактор» на пути к финалу конференции обыграл «Нефтехимик» в пяти матчах и «Салават Юлаев» в семи матчах. «Ак Барс» в первом раунде справился с «Амуром» со счётом 4-1, а затем обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.

Видео гола Йюнге можно посмотреть на сайте КХЛ.