«Ак Барс» выиграл у «Трактора» 15 вбрасываний из 21 во втором периоде

Завершился второй период первого матча финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Трактором», который проходит в Казани. Гости ведут со счётом 1:0 благодаря голу Рикарда Йюнге.

Статистика второго периода

Броски: 20-16;

Броски в створ: 11-9;

Голы: 0-1;

Вбрасывания: 15-6;

Блокированные броски: 3-1;

Силовые приемы: 8-3;

Время в атаке: 05:38-03:08;

Штраф: 0-4.

Видеообзор второго периода можно посмотреть на сайте КХЛ.