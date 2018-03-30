«Ак Барс» выиграл у «Трактора» 15 вбрасываний из 21 во втором периоде

Завершился второй период первого матча финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Трактором», который проходит в Казани. Гости ведут со счётом 1:0 благодаря голу Рикарда Йюнге.
Статистика второго периода
Броски: 20-16;
Броски в створ: 11-9;
Голы: 0-1;
Вбрасывания: 15-6;
Блокированные броски: 3-1;
Силовые приемы: 8-3;
Время в атаке: 05:38-03:08;
Штраф: 0-4.
Видеообзор второго периода можно посмотреть на сайте КХЛ.
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