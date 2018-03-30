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«Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
«Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока
Хоккей / КХЛ, плей-офф

«Ак Барс» одержал победу в первом матче финальной серии Восточной конференции с «Трактором». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке Рикард Йюнге вывел «Трактор» вперёд. В заключительной трети Станислав Галиев сравнял счёт, а менее чем через три минуты Джастин Азеведу забил второй гол хозяев.

«Трактор» на пути к финалу конференции обыграл «Нефтехимик» в пяти матчах и «Салават Юлаев» — в семи. «Ак Барс» в первом раунде справился с «Амуром» — 4-1, а затем обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
30 марта 2018, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Йюнге (Виделль) – 25:44 (5x5), 1:1 – Галиев (Манухов, Косов) – 51:00 (5x5), 2:1 – Азеведу (Марков, Ландер) – 53:44 (5x5)
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