«Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока

«Ак Барс» одержал победу в первом матче финальной серии Восточной конференции с «Трактором». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке Рикард Йюнге вывел «Трактор» вперёд. В заключительной трети Станислав Галиев сравнял счёт, а менее чем через три минуты Джастин Азеведу забил второй гол хозяев.

«Трактор» на пути к финалу конференции обыграл «Нефтехимик» в пяти матчах и «Салават Юлаев» — в семи. «Ак Барс» в первом раунде справился с «Амуром» — 4-1, а затем обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.