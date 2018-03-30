Азеведу продлил свою результативную серию до восьми матчей

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу забросил победную шайбу в первом матче финала Восточной конференции с «Трактором» (2:1).
Форвард продлил результативную серию до восьми матчей, за это время он забил четыре гола и сделал девять передач.
Азеведу занимает второе место в зачёте бомбардиров плей-офф, на его счету 16 (6+10) очков. Лидером является нападающий Линус Умарк (17), чей «Салават Юлаев» уже завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина.
Видео гола Азеведу можно посмотреть на сайте КХЛ.
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