Азеведу продлил свою результативную серию до восьми матчей

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу забросил победную шайбу в первом матче финала Восточной конференции с «Трактором» (2:1).

Форвард продлил результативную серию до восьми матчей, за это время он забил четыре гола и сделал девять передач.

Азеведу занимает второе место в зачёте бомбардиров плей-офф, на его счету 16 (6+10) очков. Лидером является нападающий Линус Умарк (17), чей «Салават Юлаев» уже завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина.

Видео гола Азеведу можно посмотреть на сайте КХЛ.