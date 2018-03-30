Гатиятулин: «Трактор» недотерпел, в конце стал прижиматься к воротам

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги первого матча финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2, 0-1).

«Непростой матч, что-то получилось, что-то – нет. Слова благодарности команде за самоотдачу, но не смогли дотерпеть. Готовимся к следующей игре.

Усталость в концовке матча? Возможно. Возможно, начали немного перестраховываться, прижиматься к воротам, совершать ошибки в позиционных атаках. Разберём, подготовимся, постараемся их не допускать», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.