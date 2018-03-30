Брызгалов: эй, «Чикаго», вам нужен вратарь, который всегда будет здоров?

Известный вратарь Илья Брызгалов отреагировал на ситуацию с вратарями, которая сложилась у «Чикаго Блэкхоукс» в матче с «Виннипег Джетс».

«Эй, «Блэкхоукс», вам нужен вратарь, который будет здоров круглый год?» — написал Брызгалов в своём «твиттере».

Планировавшийся на матч основным Антон Форсберг получил травму на разминке, и его заменил 23-летний Коллин Делиа, дебютировавший в НХЛ.

В третьем периоде он тоже травмировался, отразив к тому моменту 25 бросков из 27. Тем не менее победа в матче записана на его счет.

На протяжении последних 14 минут игры вратарём «Блэкхоукс» был 36-летний Скотт Фостер, который никогда ранее не играл на профессиональном уровне. В период с 2002 по 2006 год он выступал в студенческой лиге NCAA, после чего завершил карьеру. Он не пропустил ни одной шайбы, отразив 7 бросков из 7. Контракт с Фостером был подписан непосредственно перед матчем.