Бородкин — о поражении «Трактора» в первом матче: ничего страшного не случилось

Защитник «Трактора» Артём Бородкин прокомментировал поражение в первом матче финала Востока с «Ак Барсом» (1:2).

«Мы разбирали соперника, было ожидаемо, что будут играть от обороны, на контратаках, будут забрасывать шайбу, давить. Нужно в нападении улучшить игру, добавить в этих компонентах. Физически не было тяжело, удаления сыграли определённую роль, кто-то пересидел и потом было тяжело выходить. Акцент на легионеров не делали, все четыре звена у «Ак Барса» сильные, нужно было надежно действовать в обороне. Ничего страшного не случилось, серия продолжается», — цитирует Бородкина пресс-служба КХЛ.