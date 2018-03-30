Кузнецов: перед сезоном я сказал, что Овечкин забьёт 50. Почему нет?

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов считает, что его партнёр по команде Александр Овечкин сможет забить 50 голов в этом сезоне. Овечкин является лучшим снайпером НХЛ, имея в активе 45 голов. В регулярном чемпионате «столичным» осталось провести пять матчей.

«Не думаю, что он фокусируется на том, чтобы забить 50. Но я-то перед сезоном сказал, что он 50 забьёт. Осталось ещё несколько игр, почему нет? Это будет восьмой сезон с 50 плюс голами. Только двум игрокам в истории это покорялось, правильно? Совсем неплохо», — цитирует Кузнецова Washington Post.