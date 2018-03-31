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Семён Варламов получил травму в матче с «Чикаго» и не смог продолжить игру

Семён Варламов получил травму в матче с «Чикаго» и не смог продолжить игру
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов получил травму в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0, идёт третий период).

Инцидент произошёл за семь минут до конца третьего периода, когда в российского вратаря неудачно врезался словацкий нападающий «ястребов» Томаш Юрчо. Варламов не смог продолжить матч, и на последнем рубеже «лавин» его заменил Джонатан Бернье. Российский голкипер за 53 минуты игры успел отразить 30 бросков.

В нынешнем сезоне до игры с «Блэкхоукс» Семён сыграл 50 матчей, одержав в них 23 победы при коэффициенте надёжности 2,74 и проценте отражённых бросков 91,8.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте nbcsports

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