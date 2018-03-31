Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Чикаго» с разгромным счётом уступил «Колорадо»

«Чикаго» с разгромным счётом уступил «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» не оставил шансов «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Денвере в «Пепси-центре» и завершилась победой хозяев – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Дублем отметился швейцарский нападающий Свен Андригетто. Ещё по шайбе в активе Тайсона Бэрри, Микко Рантанена и Тайсона Джоста. Тайсон Бэрри также записал на свой счёт две результативные передачи.

Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламова отразил 30 бросков, но в концовке был вынужден замениться из-за повреждения. Защитник Никита Задоров заработал показатель полезности «+1», у форварда Наиля Якупова нулевой «плюс-минус». Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов нанёс 4 броска в створ при «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 0
1:0, 1:0, 3:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Андригетто (Жирар) – 18:54 (5x4), 2:0 – Бэрри (Рантанен, Ландеског) – 28:14 (4x3), 3:0 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 46:25 (5x4), 4:0 – Джост (Бэрри, Керфут) – 48:39 (5x5), 5:0 – Андригетто – 57:51 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент