«Чикаго» с разгромным счётом уступил «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» не оставил шансов «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Денвере в «Пепси-центре» и завершилась победой хозяев – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Дублем отметился швейцарский нападающий Свен Андригетто. Ещё по шайбе в активе Тайсона Бэрри, Микко Рантанена и Тайсона Джоста. Тайсон Бэрри также записал на свой счёт две результативные передачи.

Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламова отразил 30 бросков, но в концовке был вынужден замениться из-за повреждения. Защитник Никита Задоров заработал показатель полезности «+1», у форварда Наиля Якупова нулевой «плюс-минус». Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов нанёс 4 броска в створ при «-1».