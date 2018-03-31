Варламов стал главной звездой матча с «Чикаго», несмотря на полученную травму

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» не оставил шансов «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Денвере в «Пепси-центре» и завершилась победой хозяев – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 30 бросков и стал первой звездой матча. Отметим, что он не сумел завершить матч, получив травму в третьем периоде.

Второй звездой стал форвард победителей Свен Андригетто, оформивший дубль. Тройку лучших замкнул защитник «лавин» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) очка.