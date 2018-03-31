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«Торонто» в четвёртый раз в истории клуба набрал 100 очков

«Торонто» в четвёртый раз в истории клуба набрал 100 очков
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и уступил со счётом 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Победа позволила «Лифс» в четвёртый раз в истории достичь рубежа 100 очков за сезон. Ранее клубу это удавалось в сезонах 1999/00, 2001/02 и 2003/04 (рекорд – 103 очка).

До конца регулярного чемпионата подопечным Майка Бэбкока осталось провести ещё четыре матча. Таким образом, они имеют реальный шанс превзойти рекорд сезона-2003/04.

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