«Торонто» в четвёртый раз в истории клуба набрал 100 очков

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и уступил со счётом 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Победа позволила «Лифс» в четвёртый раз в истории достичь рубежа 100 очков за сезон. Ранее клубу это удавалось в сезонах 1999/00, 2001/02 и 2003/04 (рекорд – 103 очка).

До конца регулярного чемпионата подопечным Майка Бэбкока осталось провести ещё четыре матча. Таким образом, они имеют реальный шанс превзойти рекорд сезона-2003/04.