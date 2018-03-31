Купер побил рекорд Тортореллы по количеству побед в истории «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:3.

Главный тренер «молний» Джон Купер установил рекорд клуба по количеству побед – 240. Он превзошёл достижение Джона Тортореллы, на счету которого 239 побед в «Тампе». Торторелла руководил командой с 2001 по 2008 год и привёл её к победе в Кубке Стэнли в 2004 году.

Купер возглавил «Тампу» в марте 2013 года иза эти годы один раз вывел команду в финал плей-офф.

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