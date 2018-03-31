Купер о драке Стэмкоса с Бучневичем: это завело «Тампу», поэтому он наш капитан

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3) прокомментировал драку капитана команды Стивена Стэмкоса с Павлом Бучневичем. Стэмкос вступился за Никиту Кучерова, которого Бучневич атаковал в колено в концовке первого периода.

«Поэтому Стэмкос носит на груди букву «С». Было тяжело потерять его на 17 минут, но его поступок многое значил. Это завело нашу команду», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте MSG Networks.