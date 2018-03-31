Новиков: никто не хочет попадать на Восток, но выбор пал на «Торпедо»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о переводе «Торпедо» в Восточную конференцию.



«Этот вопрос стоял ещё раньше, когда делились на конференции, и «Торпедо» тоже попадало на Восток. Понятно, что никто не хочет туда попадать ввиду разъездов и большой географии. И «Торпедо» удалось сохраниться на Западе. Сегодня же чисто технически одна команда должна была туда перейти. И выбор пал на «Торпедо». Да, это разъезды, будет тяжело в физическом и психологическом плане из-за перелётов. Но кто-то должен был туда уйти. Здесь потерь нет. Спортсмены должны быть ко всему готовы, как солдаты», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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