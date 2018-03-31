Ю. Морозов: меня обменяли в Австрию, взамен СССР получил их горнолыжника

Известный советский игрок и тренер Юрий Морозов рассказал, как первым из хоккеистов был отправлен играть в Австрию.



«Поездка в Австрию? Меня обменяли на их горнолыжника. Поехал туда без семьи, получал 200 долларов в месяц. Остальное шло в посольство. Экономил на всем. Даже за полагавшиеся по контракту обеды попросил отдавать деньгами. Скопил на 412-й «Москвич». Вскоре продал, с наваром. Житьё в Австрии было для меня мучением. Спасибо Эпштейну, благодаря ему получил трёхкомнатную квартиру на Бабушкинской, рядом живут Пашков и Брагин.



Пашков — уникальный вратарь, реакция сумасшедшая. Помню, как-то ЦСКА никак не мог его пробить — 0:0. А в сборную попал после турне «Спартака» по Канаде, куда его взяли вместо Новикова. Здорово сыграл с «Монреалем» и приглянулся Тихонову», — цитирует Морозова официальный сайт ФХР.