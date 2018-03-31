Ушёл из жизни известный в прошлом форвард «Авангарда» Черкашин

Сегодня, 31 марта, на 71-м году жизни ушёл из жизни один из самых популярных игроков «Авангарда» шестидесятых годов Игорь Иванович Черкашин.



На протяжении семи чемпионатов Игорь Черкашин выступал за омские команды «Аэрофлот» и «Каучук». Сыграл около 270 матчей, забросил 88 шайб. По итогам чемпионата 1968 года вместе с Григорием Бердышевым стал лучшим снайпером «Каучука». Бронзовый призёр первенства РСФСР 1971 года.



Из-за серьёзной травмы закончил выступать в 25-летнем возрасте. После завершения карьеры устроился на агрегатный завод, где трудился по специальности доводчик-притирщик почти до 70 лет.