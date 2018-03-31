Кларк: Овечкин сразу был очень хорош в НХЛ, и дело не только в раскрутке

Экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз» Крис Кларк поделился мнением о становлении в НХЛ нападающего Александра Овечкина, с которым он играл несколько лет.



«Первая тренировка? В Овечкине было что-то особенное,. Многие приехали заранее, и он прилетел за три или четыре дня. Он был очень хорош. И дело не только в раскрутке. Мы всё быстро поняли. Стало понятно, что сезон будет особенным. Мы видели, что Овечкин забивал голы разными способами, создавал голевые моменты.



Его голы всё чаще и чаще показывали по телевидению. Люди видели, что защитники стали бояться его. Они опасались, что он может их обыграть и не хотели оставаться в дураках. Тем более что все это показывали по телевидению, видели тысячи людей в зале. Поэтому они перестали встречать Овечкина на синей линии и давали бросать. И тогда все узнали, какой у него бросок. В том сезоне его манера игры не изменилась, но он забивал голы разными способами, бросал по воротам, создавал голевые моменты. Овечкин сумел приспособиться к партнёрам. Когда его перестали встречать на синей линии, он стал смещаться в центр и бросал», — цитирует Кларка официальный сайт НХЛ.

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