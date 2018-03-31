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Владелец «Вашингтона»: в плей-офф всё начинается с нуля, у нас хорошая команда

Владелец «Вашингтона»: в плей-офф всё начинается с нуля, у нас хорошая команда
Хоккей / НХЛ

Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился мнением о шансах клуба на успех в плей-офф.

«Я взрослый человек и понимаю, что происходит в плей-офф. Там всё начинается с нуля, и всякое может случиться. В плей-офф огромное значение имеет игра вратарей. Я надеюсь, что у них не будет травм. Надёжный вратарь и глубина состава в этой линии очень важны на этом этапе.

Я считаю, что у нас очень хорошая команда. Мы сделали несколько шагов назад, по крайней мере на бумаге, задействовали восемь или девять новичков. Мы на ходу перестраивали команду. Мы обновляли самолёт в полёте. Молодёжь получила необходимый опыт, так что мы готовы», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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