Владелец «Вашингтона»: в плей-офф всё начинается с нуля, у нас хорошая команда

Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился мнением о шансах клуба на успех в плей-офф.



«Я взрослый человек и понимаю, что происходит в плей-офф. Там всё начинается с нуля, и всякое может случиться. В плей-офф огромное значение имеет игра вратарей. Я надеюсь, что у них не будет травм. Надёжный вратарь и глубина состава в этой линии очень важны на этом этапе.



Я считаю, что у нас очень хорошая команда. Мы сделали несколько шагов назад, по крайней мере на бумаге, задействовали восемь или девять новичков. Мы на ходу перестраивали команду. Мы обновляли самолёт в полёте. Молодёжь получила необходимый опыт, так что мы готовы», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 10-й раз в 11 последних сезонах