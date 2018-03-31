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Уилсон: Овечкин может перевернуть ход встречи, он является силой «Вашингтона»

Уилсон: Овечкин может перевернуть ход встречи, он является силой «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре своего партнёра по команде, российского форварда Александра Овечкина.

«Было множество матчей, когда мы минимально уступали в счёте, а он забивал один раз, потом второй, и это переворачивало ход встречи. Когда он мчится вперёд, бросает и нацелен на борьбу, то является силой, с которой надо считаться», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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