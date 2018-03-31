Уилсон: Овечкин может перевернуть ход встречи, он является силой «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре своего партнёра по команде, российского форварда Александра Овечкина.



«Было множество матчей, когда мы минимально уступали в счёте, а он забивал один раз, потом второй, и это переворачивало ход встречи. Когда он мчится вперёд, бросает и нацелен на борьбу, то является силой, с которой надо считаться», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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