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Игроки СКА провели 12 силовых приёмов за период, у ЦСКА — только два

Игроки СКА провели 12 силовых приёмов за период, у ЦСКА — только два
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Завершился первый период второго матча финальной серии Запада между петербургским СКА и московским ЦСКА (0-1). За первые 20 минут игры заброшенных шайб зрители не увидели.

Статистика первого периода игры СКА — ЦСКА

Броски: 18 — 13
Броски в створ: 9 — 7
Вбрасывания: 10 — 5
Блокированные броски: 4 — 5
Силовые приемы: 12 — 2
Время в атаке: 03:48 — 02:16
Штраф: 0 — 4.

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