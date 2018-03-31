Игроки СКА провели 12 силовых приёмов за период, у ЦСКА — только два

Завершился первый период второго матча финальной серии Запада между петербургским СКА и московским ЦСКА (0-1). За первые 20 минут игры заброшенных шайб зрители не увидели.
Статистика первого периода игры СКА — ЦСКА
Броски: 18 — 13
Броски в створ: 9 — 7
Вбрасывания: 10 — 5
Блокированные броски: 4 — 5
Силовые приемы: 12 — 2
Время в атаке: 03:48 — 02:16
Штраф: 0 — 4.
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