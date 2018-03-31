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Эллер: выход в плей-офф — только первый шаг для «Вашингтона»

Эллер: выход в плей-офф — только первый шаг для «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал тот факт, что его команда сумела обеспечить себе попадание в плей-офф.

«Это первый шаг. Но в прошлые годы мы сбавляли обороты и не хотим снова повторять это. Нам надо занять первое место в дивизионе и выйти в плей-офф с хорошим настроем», — приводит слова Эллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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