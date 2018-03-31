Статистика второго периода игры СКА — ЦСКА

Закончился второй период матча серии плей-офф между петербургским СКА и московским ЦСКА. Команда Олега Знарка лидирует в счёте — 2:0, точными бросками сумели отметиться Никита Гусев и Ярно Коскиранта.



Статистика второго периода матча СКА — ЦСКА



Броски: 15 — 18

Броски в створ: 11 — 8

Голы: 2 — 0

Вбрасывания: 12 — 11

Блокированные броски: 4 — 4

Силовые приемы: 11 — 8

Время в атаке: 02:50 — 03:15

Штраф: 10 — 10.

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