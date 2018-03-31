Статистика второго периода игры СКА — ЦСКА

Закончился второй период матча серии плей-офф между петербургским СКА и московским ЦСКА. Команда Олега Знарка лидирует в счёте — 2:0, точными бросками сумели отметиться Никита Гусев и Ярно Коскиранта.
Статистика второго периода матча СКА — ЦСКА
Броски: 15 — 18
Броски в створ: 11 — 8
Голы: 2 — 0
Вбрасывания: 12 — 11
Блокированные броски: 4 — 4
Силовые приемы: 11 — 8
Время в атаке: 02:50 — 03:15
Штраф: 10 — 10.
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