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СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге, счёт в серии стал равным

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге, счёт в серии стал равным
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА во втором матче финала плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в серии стал 1-1.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта, сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков.

Посмотреть видео с опасными моментами прошедшей встречи можно также на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
31 марта 2018, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 0
0:0, 2:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Гусев (Шипачёв) – 20:40 (5x5), 2:0 – Коскиранта (Калинин, Каблуков) – 30:09 (5x5)
СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.

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