СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге, счёт в серии стал равным

Петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА во втором матче финала плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в серии стал 1-1.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта, сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков.

Посмотреть видео с опасными моментами прошедшей встречи можно также на официальном сайте КХЛ.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.

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