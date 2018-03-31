Ээли Толванен дебютирует в НХЛ уже в игре с «Баффало»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен примет участие в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз», информирует официальный «твиттер» «хищников». Игра станет первой в Национальной хоккейной лиге для 18-летнего хоккеиста.



Толванен может выйти на лёд в первом звене — с Райаном Джохансеном и Виктором Арвидссоном в качестве партнёров.



В нынешнем сезоне 18-летний форвард выступал за «Йокерит» в КХЛ. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на его счету было 7 (6+1) баллов в 11 играх.